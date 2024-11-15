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Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса с национальным праздником Палестины

Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса с национальным праздником Палестины Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу по случаю национального праздника этой страны.
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 11:12
Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса с национальным праздником Палестины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу по случаю национального праздника этой страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Палестина.

Азербайджан всегда поддерживал свободу и независимость палестинского народа. Наша страна выступает за мирное разрешение конфликта на основе принципа «двух государств» с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина. Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку Палестине посредством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и на двусторонней основе.

Верю, что наши дружеские отношения и сотрудничество, построенные на добрых традициях, будут и дальше успешно развиваться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому палестинскому народу – мира и спокойствия", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates President of Palestine on country's national holiday
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Mahmud Abbası Fələstinin milli bayramı münasibətilə təbrik edib

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