Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса с национальным праздником Палестины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу по случаю национального праздника этой страны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Палестина.
Азербайджан всегда поддерживал свободу и независимость палестинского народа. Наша страна выступает за мирное разрешение конфликта на основе принципа «двух государств» с Восточным Иерусалимом в качестве столицы Государства Палестина. Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку Палестине посредством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и на двусторонней основе.
Верю, что наши дружеские отношения и сотрудничество, построенные на добрых традициях, будут и дальше успешно развиваться.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому палестинскому народу – мира и спокойствия", - говорится в письме.