Ильхам Алиев поздравил короля Малайзии

    • 31 августа, 2025
    • 11:15
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Малайзии Султану Ибрагиму по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Малайзии – Дня независимости.

    Развитие и расширение построенных на добрых традициях азербайджано-малайзийских межгосударственных отношений, нашего сотрудничества, основанного на взаимной вере и поддержке, вызывают удовлетворение.

    Уверен, что дружественные отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами совместными усилиями будут и впредь развиваться и укрепляться по восходящей линии в соответствии с волей наших народов.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному малайзийскому народу – постоянного благополучия и процветания".

