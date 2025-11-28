Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Ильхам Алиев поздравил албанского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 11:58
    Ильхам Алиев поздравил албанского коллегу с национальным праздником

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Байраму Бегаю.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Албания.

    Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Албанией. Нас радуют развитие по восходящей линии двусторонних межгосударственных отношений, основанных на прочном фундаменте, расширение сферы охвата нашего сотрудничества.

    Интенсивность наших встреч и визитов свидетельствует об уровне дружбы между Азербайджаном и Албанией, динамике наших взаимосвязей. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю свой визит в мае текущего года в Тирану для участия в 6-м Саммите Европейского политического сообщества.

    Уверен, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-албанских дружественных отношений, дальнейшее углубление сотрудничества в ряде сфер, вызывающих взаимный интерес.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Албании – постоянного мира и благополучия".

    Ильхам Алиев Байрам Бегай поздравление Национальный праздник
    İlham Əliyev albaniyalı həmkarını milli bayram münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Albanian counterpart on national holiday

    Последние новости

    12:33

    ЦБА: Пенетрация страхового сектора сопоставима с показателями стран региона

    Финансы
    12:30

    Дело бывшего военного, открывшего огонь по двум азербайджанцам в Украине, направлено в суд

    Происшествия
    12:28

    Али Ахмедов: Азербайджан не должен отставать в условиях глубокой конкуренции в мире

    Социальная защита
    12:21

    Анар Алиев: Азербайджан лидирует в СНГ по ППС минимальной пенсии

    Социальная защита
    12:17

    В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната

    Наука и образование
    12:09

    Число жертв наводнения в Таиланде возросло до 110 человек

    Другие страны
    12:05
    Видео

    На трассе Баку-Сумгайыт произошла цепная авария, есть пострадавший

    Происшествия
    12:00

    Вице-министр: Странам ОТГ нужно углублять кооперацию в медиасфере

    Внешняя политика
    11:58

    Ильхам Алиев поздравил албанского коллегу с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей