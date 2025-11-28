Ильхам Алиев поздравил албанского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Байраму Бегаю.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Албания.

Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Албанией. Нас радуют развитие по восходящей линии двусторонних межгосударственных отношений, основанных на прочном фундаменте, расширение сферы охвата нашего сотрудничества.

Интенсивность наших встреч и визитов свидетельствует об уровне дружбы между Азербайджаном и Албанией, динамике наших взаимосвязей. С самыми приятными впечатлениями вспоминаю свой визит в мае текущего года в Тирану для участия в 6-м Саммите Европейского политического сообщества.

Уверен, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-албанских дружественных отношений, дальнейшее углубление сотрудничества в ряде сфер, вызывающих взаимный интерес.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Албании – постоянного мира и благополучия".