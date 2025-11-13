Ильхам Алиев: После избрания Трампа президентом отношения Азербайджана и США перешли на новый этап

После того, как Дональд Трамп вновь был избран на пост президента азербайджано-американские отношения перешли на новый этап.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая прибывшую из США делегацию Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Глава государства сказал, что достигнутые в Вашингтоне договоренности между Азербайджаном и Арменией имеют историческое значение и играют важную роль в развитии региона.