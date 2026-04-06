Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 11:03
6 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева в Тбилиси памятник Общенациональному лидеру нашего народа.
Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, глава государства возложил венок к памятнику.
