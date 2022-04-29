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Ильхам Алиев: Получаем позитивные сигналы от армян в Карабахе

Ильхам Алиев: Получаем позитивные сигналы от армян в Карабахе "Мы уже получаем очень позитивные сигналы от армян в Карабахе"
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 12:24
Ильхам Алиев: Получаем позитивные сигналы от армян в Карабахе
Ильхам Алиев

"Мы уже получаем очень позитивные сигналы от армян в Карабахе"

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Мы считаем армян, живущих в Карабахе, нашими гражданами. Мы надеемся, что они тоже скоро поймут, что, будучи гражданами Азербайджана, они будут иметь все права и свободы, а их безопасность будет обеспечена. Азербайджан в отличие от Армении, многонациональная страна и все этнические группы живут здесь в мире и c достоинством, включая этнических армян. У нас есть армянское меньшинство, и они не имеют никаких проблем", - заявил президент страны.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev says Azerbaijan receives positive signals from Armenians in Karabakh

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