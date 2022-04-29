Ильхам Алиев: Получаем позитивные сигналы от армян в Карабахе

"Мы уже получаем очень позитивные сигналы от армян в Карабахе"

"Мы уже получаем очень позитивные сигналы от армян в Карабахе"

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Мы считаем армян, живущих в Карабахе, нашими гражданами. Мы надеемся, что они тоже скоро поймут, что, будучи гражданами Азербайджана, они будут иметь все права и свободы, а их безопасность будет обеспечена. Азербайджан в отличие от Армении, многонациональная страна и все этнические группы живут здесь в мире и c достоинством, включая этнических армян. У нас есть армянское меньшинство, и они не имеют никаких проблем", - заявил президент страны.