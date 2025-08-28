Ильхам Алиев: Парафирование мирного соглашения и обращение о ликвидации Минской группы являются важными шагами в мирном процессе
- 28 августа, 2025
- 12:46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что результаты, достигнутые в Вашингтоне, имеют историческое значение, и особо подчеркнул роль Соединенных Штатов Америки в этом процессе.
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Гроно.
Президент отметил, что подписанная при посредничестве США Вашингтонская декларация, парафирование мирного соглашения и совместное обращение Азербайджана и Армении о ликвидации Минской группы являются важными шагами, предпринятыми в мирном процессе.
