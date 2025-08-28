    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Xarici siyasət
    • 28 avqust, 2025
    • 12:42
    İlham Əliyev: Sülh sazişinin paraflanması və Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı birgə müraciət sülh prosesində atılan mühüm addımlardır

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda əldə olunan nəticələrin tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyərək, bu prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolunu xüsusi vurğulayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Prezident İlham Əliyev avqustun 28-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrononu qəbul edərkən deyib.

    Prezident qeyd edib ki, ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə imzalanmış Vaşinqton bəyannaməsi, sülh sazişinin paraflanması və Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistanın birgə müraciəti sülh prosesində atılan mühüm addımlardır.

    #Azərbaycan   #Ermənistan   #İlham Əliyev   #Minsk Qrupu   #sülh sazişi   #ləğv edilmə   #Qarabağ  
    Ильхам Алиев: Парафирование мирного соглашения и обращение о ликвидации Минской группы являются важными шагами в мирном процессе

