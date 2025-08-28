İlham Əliyev: Sülh sazişinin paraflanması və Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı birgə müraciət sülh prosesində atılan mühüm addımlardır
Xarici siyasət
- 28 avqust, 2025
- 12:42
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda əldə olunan nəticələrin tarixi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyərək, bu prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının rolunu xüsusi vurğulayıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu Prezident İlham Əliyev avqustun 28-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrononu qəbul edərkən deyib.
Prezident qeyd edib ki, ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə imzalanmış Vaşinqton bəyannaməsi, sülh sazişinin paraflanması və Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistanın birgə müraciəti sülh prosesində atılan mühüm addımlardır.
