Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и США, динамично развиваясь на основе дружбы и сотрудничества, в ряде областей поднялись на уровень стратегического партнерства.

Отношения между Азербайджаном и США, динамично развиваясь на основе дружбы и сотрудничества, в ряде областей поднялись на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену.

"Борьба с глобальными вызовами, международным терроризмом, наша активная и эффективная совместная работа в вопросах безопасности, взаимодействие широкого спектра в экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши двусторонние отношения.

Наше плодотворное сотрудничество в энергетической сфере вызывает удовлетворение. Соединенные Штаты на всех этапах решительно и последовательно поддерживали энергетическую стратегию Азербайджана. Мы особо ценим тесное сотрудничество наших стран в обеспечении энергетической безопасности, всестороннюю поддержку США в реализуемых нами крупномасштабных транснациональных проектах", - говорится в письме.