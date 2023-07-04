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Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства

Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства Отношения между Азербайджаном и США, динамично развиваясь на основе дружбы и сотрудничества, в ряде областей поднялись на уровень стратегического партнерства.
Внешняя политика
4 июля 2023 г. 11:56
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства

Отношения между Азербайджаном и США, динамично развиваясь на основе дружбы и сотрудничества, в ряде областей поднялись на уровень стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену.

"Борьба с глобальными вызовами, международным терроризмом, наша активная и эффективная совместная работа в вопросах безопасности, взаимодействие широкого спектра в экономической сфере являются основными факторами, характеризующими наши двусторонние отношения.

Наше плодотворное сотрудничество в энергетической сфере вызывает удовлетворение. Соединенные Штаты на всех этапах решительно и последовательно поддерживали энергетическую стратегию Азербайджана. Мы особо ценим тесное сотрудничество наших стран в обеспечении энергетической безопасности, всестороннюю поддержку США в реализуемых нами крупномасштабных транснациональных проектах", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Relations between Azerbaijan and US ascended to level of strategic partnership in a number of spheres
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan ilə ABŞ arasında əlaqələr bir sıra sahələrdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib"

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