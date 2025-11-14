Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве
- 14 ноября, 2025
- 17:43
Президент Украины Володимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
Володимир Зеленский осудил то, что административное здание посольства Азербайджана в Украине в очередной раз было подвергнуто ракетному удару в результате ракетного удара, нанесенного Россией, и выразил серьезную обеспокоенность в связи c этим инцидентом
Глава государства, в свою очередь, также осудил очередной ракетный удар по зданию посольства нашей страны в Украине и выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим, подчеркнул, что, согласно нормам и принципам международного права, подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы.
В ходе телефонного разговора Володимир Зеленский выразил благодарность за гуманитарную поддержку нашей страны Украине.
Главы государств также провели обмен мнениями относительно двусторонних отношений.