Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве

Президент Украины Володимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Володимир Зеленский осудил то, что административное здание посольства Азербайджана в Украине в очередной раз было подвергнуто ракетному удару в результате ракетного удара, нанесенного Россией, и выразил серьезную обеспокоенность в связи c этим инцидентом

Глава государства, в свою очередь, также осудил очередной ракетный удар по зданию посольства нашей страны в Украине и выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим, подчеркнул, что, согласно нормам и принципам международного права, подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы.

В ходе телефонного разговора Володимир Зеленский выразил благодарность за гуманитарную поддержку нашей страны Украине.

Главы государств также провели обмен мнениями относительно двусторонних отношений.