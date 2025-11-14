Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 17:43
    Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве

    Президент Украины Володимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    Володимир Зеленский осудил то, что административное здание посольства Азербайджана в Украине в очередной раз было подвергнуто ракетному удару в результате ракетного удара, нанесенного Россией, и выразил серьезную обеспокоенность в связи c этим инцидентом

    Глава государства, в свою очередь, также осудил очередной ракетный удар по зданию посольства нашей страны в Украине и выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим, подчеркнул, что, согласно нормам и принципам международного права, подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы.

    В ходе телефонного разговора Володимир Зеленский выразил благодарность за гуманитарную поддержку нашей страны Украине.

    Главы государств также провели обмен мнениями относительно двусторонних отношений.

    Ильхам Алиев Владимир Зеленский Азербайджан Украина телефонный разговор
    İlham Əliyev Volodimir Zelenski ilə Ukraynada Azərbaycan səfirliyinə raket zərbəsini müzakirə edib
    Ilham Aliyev, Volodymyr Zelenskyy discuss missile strike on Azerbaijan's Embassy in Kyiv

    Последние новости

    17:51

    Гендиректор ЕК и глава Совбеза Армении обсудили вопрос открытия региональных коммуникаций

    В регионе
    17:48

    Ильхам Алиев о ракетном ударе по зданию посольства Азербайджана: подобные нападения недопустимы

    Внешняя политика
    17:45

    Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    17:43

    Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве

    Внешняя политика
    17:43
    Фото

    В Баку обсудили создание Совета аудиторов тюркоязычных стран

    Финансы
    17:38

    Стоимость фьючерса какао-бобов опустилась на более чем 6% впервые с 2024 года

    Финансы
    17:37

    Забратский машиностроительный завод выставлен на приватизацию

    Бизнес
    17:34

    Начался суд над членами преступной группы, заработавшей 171 млн манатов на онлайн-азартных играх

    Происшествия
    17:32

    Милли Меджлис на следующей неделе начнет обсуждения бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    Лента новостей