Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции
Внешняя политика
- 22 сентября, 2025
- 10:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции в формате круглого стола "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции".
Как сообщает Report, обращение зачитал Генеральный прокурор Кямран Алиев во время мероприятия, проходившего в Центре Гейдара Алиева.
