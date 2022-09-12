Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством вызывает удовлетворение.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.

"Я верю, что традиционные дружественные связи, объединяющие наши страны, наше взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, будут и впредь развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов", - отмечается в письме.