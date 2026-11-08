Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент: Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:11
    Президент: Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией

    Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией - единство двух стран нерушимо и вечно.

    Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

    "Наше единство нерушимо. Те, кто пытается его разрушить, никогда не добьются своего. Их мечтам не суждено сбыться. Мы бережем это богатство. Мы – два народа и, прежде всего, два лидера – никому не позволим встать между нами", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев отметил, что сегодня Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана превратилась в великую державу.

    "Турция является великой силой мирового масштаба. Она имеет весомое слово не только в региональных процессах, но и в вопросах мирового значения. Сильная экономика Турции, ее военная промышленность и потенциал, политический вес - сегодняшняя реальность. Это очень радует нас и делает сильнее", - заявил президент Азербайджана.

    Он подчеркнул, что Азербайджан также прошел за последние годы большой путь развития и продолжает двигаться вперед.

    По словам Ильхама Алиева, азербайджано-турецкое единство является важным фактором стабильности, сотрудничества и безопасности.

    "Присутствие моего дорогого брата Эрдогана в Карабахе, несмотря на его плотный график, еще раз демонстрирует всему миру наше единство. Это единство вечно, и никто в этом не сомневается. Мы были вместе в прошлом и во время войны, остаемся едиными сегодня и будем едины в будущем", - подчеркнул он.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Азербайджано-турецкие отношения
    İlham Əliyev: Heç kimə imkan vermərik ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasına girsin
    President of Azerbaijan: We will not allow anyone to come between Azerbaijan and Türkiye
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