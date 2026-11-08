Президент: Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией

Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией - единство двух стран нерушимо и вечно.

Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

"Наше единство нерушимо. Те, кто пытается его разрушить, никогда не добьются своего. Их мечтам не суждено сбыться. Мы бережем это богатство. Мы – два народа и, прежде всего, два лидера – никому не позволим встать между нами", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что сегодня Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана превратилась в великую державу.

"Турция является великой силой мирового масштаба. Она имеет весомое слово не только в региональных процессах, но и в вопросах мирового значения. Сильная экономика Турции, ее военная промышленность и потенциал, политический вес - сегодняшняя реальность. Это очень радует нас и делает сильнее", - заявил президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что Азербайджан также прошел за последние годы большой путь развития и продолжает двигаться вперед.

По словам Ильхама Алиева, азербайджано-турецкое единство является важным фактором стабильности, сотрудничества и безопасности.

"Присутствие моего дорогого брата Эрдогана в Карабахе, несмотря на его плотный график, еще раз демонстрирует всему миру наше единство. Это единство вечно, и никто в этом не сомневается. Мы были вместе в прошлом и во время войны, остаемся едиными сегодня и будем едины в будущем", - подчеркнул он.