İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    İlham Əliyev: Heç kimə imkan vermərik ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasına girsin

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:09
    İlham Əliyev: Heç kimə imkan vermərik ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasına girsin

    Azərbaycan və Türkiyənin arasına heç kim girə bilməz.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə mətbuat konfransında deyib.

    "Bizim birliyimiz sarsılmazdır. Bunu sarsıltmaq istəyənlər də öz arzularına heç vaxt çatmayacaqlar. Onların arzuları onların gözlərində qalacaq. Biz bu sərvəti qoruyuruq. İki xalq, iki lider heç kimə imkan vermərik ki, bizim aramıza girsin. Bu gün Türkiyə dövləti əziz qardaşım Ərdoğanın rəhbərliyi ilə böyük gücə çevrilib".

    İlham Əliyev bəyan edib ki, Türkiyə dünya miqyasında böyük gücdür:

    "Nəinki bölgədə gedən proseslərə, eyni zamanda dünya əhəmiyyətli məsələlərdə də söz sahibidir. Türkiyənin güclü iqtisadiyyatı, hərbi sənayesi və potensialı, siyasi çəkisi bu gün reallıqdır. Bu bizi çox sevindirir və bizi də gücləndirir".

    Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycan da son illər ərzində böyük inkişaf yolu keçib:

    "Bu gün bu yolla irəliləyirik. Türkiyə Azərbaycan birliyi önəmli amildir və faktordur. Sabitlik, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik faktorudur. Əziz qardaşım Ərdoğanın çətin qrafikinə baxmayaraq, Qarabağda olması dünyaya bir daha birliyimizi göstərdi. Bu birlik əbədidir. Biz keçmişdə də, müharibədə, indi və gələcəkdə də bir olacağıq".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyev 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol
    Президент: Никто не сможет встать между Азербайджаном и Турцией
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