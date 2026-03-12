Ильхам Алиев назвал основные риски для международной системы безопасности

Новые очаги напряженности в мире и наличие затяжных конфликтов представляет угрозу международной системе безопасности и международному праву.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг в Баку на XIII Глобальном Бакинском форуме.

"Когда нормы международного права не соблюдаются, когда нарушается территориальная целостность государств и игнорируются решения международных организаций, это подрывает основы международного порядка", - сказал Алиев.

Президент отметил, что опыт Азербайджана, как страны, которая пережила различные кризисы и другие процессы, может оказаться полезен международному сообществу.

"Уникальный опыт страны, пережившей оккупацию, этнические чистки и геноцид, восстановившей свой суверенитет, территориальную целостность и достоинство силой, а затем предложившей мир побежденному противнику, - это то, чем мы можем поделиться с международным сообществом", - добавил глава государства.