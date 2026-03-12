Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ильхам Алиев назвал основные риски для международной системы безопасности

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:48
    Ильхам Алиев назвал основные риски для международной системы безопасности

    Новые очаги напряженности в мире и наличие затяжных конфликтов представляет угрозу международной системе безопасности и международному праву.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг в Баку на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    "Когда нормы международного права не соблюдаются, когда нарушается территориальная целостность государств и игнорируются решения международных организаций, это подрывает основы международного порядка", - сказал Алиев.

    Президент отметил, что опыт Азербайджана, как страны, которая пережила различные кризисы и другие процессы, может оказаться полезен международному сообществу.

    "Уникальный опыт страны, пережившей оккупацию, этнические чистки и геноцид, восстановившей свой суверенитет, территориальную целостность и достоинство силой, а затем предложившей мир побежденному противнику, - это то, чем мы можем поделиться с международным сообществом", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум риски для международной безопасности
    İlham Əliyev beynəlxalq təhlükəsizlik sistemi üçün əsas riskləri açıqlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    10:56

    Жозе Рамуш-Орта: Исторический мир между Баку и Ереваном оказался чрезвычайно своевременным

    Внешняя политика
    10:48

    Ильхам Алиев назвал основные риски для международной системы безопасности

    Внешняя политика
    10:44

    Президент: Азербайджан достиг мира с Арменией, когда настоял на том, чтобы не было посредников

    Внешняя политика
    10:40

    Ильхам Алиев: Международное сообщество применяло избирательный подход к Азербайджану в конфликте с Арменией

    Внешняя политика
    10:38

    Ильхам Алиев: Вопросы безопасности должны стоять на первом месте в повестке любой страны

    Внешняя политика
    10:30

    Президент Азербайджана пригласил членов Международного центра Низами Гянджеви на WUF13

    Другие
    10:27

    Президент: Международный центр Низами Гянджеви - один из ведущих международных институтов

    Внутренняя политика
    10:24

    Президент: Азербайджан планирует увеличить экспорт энергоресурсов - в частности нефти и газа

    Энергетика
    10:23

    Президент: Азербайджан инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры

    Инфраструктура
    Лента новостей