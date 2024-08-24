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Ильхам Алиев направил президенту Украины поздравительное письмо

Ильхам Алиев направил президенту Украины поздравительное письмо Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю национального праздника Украины-Дня независимости.
Внешняя политика
24 августа 2024 г. 12:27
Ильхам Алиев направил президенту Украины поздравительное письмо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю национального праздника Украины - Дня независимости.

Как сообщает Report, в тескте письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Украины, передаю наилучшие пожелания.

Азербайджан и Украину связывают дружеские отношения с богатыми традициями. Воля наших народов, которые исторически поддерживали друг друга, сегодня составляет основу наших межгосударственных отношений. Нынешний уровень основанных на взаимном доверии и поддержке отношений между нашими странами, наше эффективное сотрудничество в ряде областей, в частности в энергетической сфере, вызывают удовлетворение.

Азербайджан и Украина демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета в соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права. Выражаем намерение и дальше прилагать все усилия для оказания необходимой гуманитарной поддержки и помощи дружественному народу Украины.

Я высоко ценю нашу недавнюю встречу с Вами в Соединенном Королевстве, проведенный нами обмен мнениями. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению азербайджано-украинской дружбы и надежного партнерства, расширению нашего сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Украины – мира и спокойствия".

11:49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю национального праздника Украины - Дня независимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev sends congratulatory letter to President of Ukraine
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ukrayna Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

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