Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю национального праздника Кыргызстана - Дня независимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю национального праздника Кыргызстана - Дня независимости.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 31 Августа – Дня независимости.

Крупномасштабные программы и проекты, реализуемые под Вашим руководством в братском Кыргызстане, служат всестороннему развитию Вашей страны, социально-экономическому прогрессу и благосостоянию Вашего народа.

Расширяющиеся день ото дня и поднявшиеся на уровень стратегического партнерства азербайджано-кыргызские связи черпают силу из воли наших народов, исторически живших в условиях дружбы и связанных друг с другом неразрывными узами, взаимного уважения, которое они питают друг к другу. Вызывает удовлетворение, что за минувший период наши межгосударственные отношения, получив развитие благодаря совместным усилиям, вступили в новый этап. Несомненно, наши взаимные визиты и регулярные встречи создали для этого хорошие условия.

Сегодня сотрудничество между нашими странами успешно развивается в ряде сфер, в частности в торговой, экономической, инвестиционной и транспортной областях. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся реализации имеющегося потенциала партнерства, дальнейшего расширения наших традиционно дружественных отношений и эффективного взаимодействия на благо наших братских народов.

Высоко оцениваю Ваш визит в Шушу в начале июля для участия в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств и проведенные нами обсуждения.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.