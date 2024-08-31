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Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана

Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю национального праздника Кыргызстана - Дня независимости.
Внешняя политика
31 августа 2024 г. 11:13
Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю национального праздника Кыргызстана - Дня независимости.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 31 Августа – Дня независимости.

Крупномасштабные программы и проекты, реализуемые под Вашим руководством в братском Кыргызстане, служат всестороннему развитию Вашей страны, социально-экономическому прогрессу и благосостоянию Вашего народа.

Расширяющиеся день ото дня и поднявшиеся на уровень стратегического партнерства азербайджано-кыргызские связи черпают силу из воли наших народов, исторически живших в условиях дружбы и связанных друг с другом неразрывными узами, взаимного уважения, которое они питают друг к другу. Вызывает удовлетворение, что за минувший период наши межгосударственные отношения, получив развитие благодаря совместным усилиям, вступили в новый этап. Несомненно, наши взаимные визиты и регулярные встречи создали для этого хорошие условия.

Сегодня сотрудничество между нашими странами успешно развивается в ряде сфер, в частности в торговой, экономической, инвестиционной и транспортной областях. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся реализации имеющегося потенциала партнерства, дальнейшего расширения наших традиционно дружественных отношений и эффективного взаимодействия на благо наших братских народов.

Высоко оцениваю Ваш визит в Шушу в начале июля для участия в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств и проведенные нами обсуждения.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Sadır Japarova təbrik məktubu göndərib

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