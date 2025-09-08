ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Северной Македонии

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 11:20
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Гордане Сильяновской-Давковой по случаю Дня независимости этой страны.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемая госпожа Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Северная Македония.

    Нынешняя динамика развития отношений между Азербайджаном и Северной Македонией вызывает удовлетворение. Построенные на здоровой основе наши связи, плодотворная совместная деятельность служат интересам наших стран и народов. Ваш официальный визит в Азербайджан в марте придал новый импульс дружественным отношениям и сотрудничеству между двумя странами.

    Сегодня имеются хорошие возможности для дальнейшего углубления нашего межгосударственного сотрудничества по ряду направлений и наполнения его новым содержанием. Высокий уровень политических связей и наш активный диалог создают для этого хорошую основу.

    Верю, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Северной Македонией нашими совместными усилиями и впредь будут успешно развиваться и укрепляться как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

    В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Гордана Сильяновская-Давкова
    Azərbaycan Prezidenti Şimali Makedoniya liderinə təbrik məktubu göndərib
    Ilham Aliyev sends congratulatory message to President of North Macedonia

