Состоялся обмен письмами между президентами Азербайджана и Беларуси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как передает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Беларуси с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

В этот знаменательный день хотел бы вновь отметить высокий уровень азербайджано-белорусских отношений, которые за последние три десятилетия последовательно расширялись и углублялись в духе взаимовыгодного партнерства, опираясь на добрые традиции дружбы, взаимного уважения и доверия, связывающие наши народы.

Наши межгосударственные связи, прошедшие большой путь развития и характеризующиеся активным политическим диалогом, интенсивными контактами и тесным взаимодействием в двустороннем и многостороннем форматах, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах, вызывают особое удовлетворение.

Весом Ваш личный вклад в поступательное развитие азербайджано-белорусских отношений, повышение их уровня до стратегического партнерства.

Уверен, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и далее всесторонне укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Беларуси – мира и благополучия".

В свою очередь, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления со знаменательной датой - 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой.

Нынешний юбилей - это хороший повод оглянуться на достигнутые результаты сотрудничества и наметить планы на будущее.

Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.

Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии на пути к реализации всего задуманного, а жителям Азербайджана - мира и согласия".