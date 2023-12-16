Ильхам Алиев направил письмо соболезнования в связи с кончиной эмира Кувейта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо эмиру Государства Кувейт шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с кончиной его брата эмира Государства Кувейт шейха Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаха.
Как передает Report, в письме говорится:
"С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине Вашего брата – Эмира Государства Кувейт Шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
В эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Государства Кувейт.
Аллах рехмет элясин!".