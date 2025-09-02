    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Ильхам Алиев направил письмо президенту Вьетнама

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 11:29
    Ильхам Алиев направил письмо президенту Вьетнама

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу, сообщает Report. 

    президент   Ильхам Алиев   письмо   поздравление   Вьетнам  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Prezident İlham Əliyev Vyetnam liderinə təbrik məktubu göndərib
    Английская версия Английская версия
    Ilham Aliyev sends letter to President of Vietnam

    Последние новости

    12:26

    Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%

    Финансы
    12:23

    В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режима

    Происшествия
    12:20

    Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцев

    Финансы
    12:19

    Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%

    Финансы
    12:19

    SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашение

    Энергетика
    12:18

    ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%

    Финансы
    12:16

    ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатов

    Происшествия
    12:13

    За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:12

    BP: Проблема с сырой нефтью в терминале Джейхан успешно решена

    Энергетика
    Лента новостей