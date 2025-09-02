Ильхам Алиев направил письмо президенту Вьетнама
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 11:29
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу, сообщает Report.
