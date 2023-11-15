Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Государства Палестина, передаю наилучшие пожелания.

Создание в прошлом году дипломатического представительства Азербайджана в Палестине стало позитивным шагом, направленным на развитие наших двусторонних отношений. На повестке дня также находится вопрос строительства школы в Палестине.

Мы надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена. Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в отношении палестинского вопроса и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. Наша страна и впредь продолжит оказывать поддержку Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ.

Верю, что обладающие хорошими традициями дружеские отношения между нашими странами и наше сотрудничество будут и дальше успешно развиваться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Палестины – мира и спокойствия".