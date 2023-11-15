Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Государства Палестина, передаю наилучшие пожелания.
Создание в прошлом году дипломатического представительства Азербайджана в Палестине стало позитивным шагом, направленным на развитие наших двусторонних отношений. На повестке дня также находится вопрос строительства школы в Палестине.
Мы надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена. Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в отношении палестинского вопроса и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. Наша страна и впредь продолжит оказывать поддержку Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ.
Верю, что обладающие хорошими традициями дружеские отношения между нашими странами и наше сотрудничество будут и дальше успешно развиваться.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Палестины – мира и спокойствия".