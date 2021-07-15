Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

Искренне приветствую Вас.

Сегодня братская Турецкая Республика отмечает пятую годовщину попытки государственного переворота 15 июля. Я с глубоким уважением и почтением отдаю дань светлой памяти наших шехидов, пожертвовавших жизнью на пути предотвращения попытки государственного переворота.

Это предательство, направленное против Турецкого государства, удалось предотвратить лишь благодаря Вашей большой самоотверженности и тесному сплочению Вашего братского народа вокруг Вас. Эта великая победа, являющаяся торжеством национального единства и солидарности, решительного лидерства и сильной воли, навсегда останется в памяти турецкого народа.

Несомненно, Турецкая Республика вышла из этого тяжелого испытания, став еще сильнее. Успехи Вашей братской страны, достигнутые в последние годы в политической, экономической, военной и других сферах под Вашим мудрым руководством, еще раз подчеркивают значение "Дня демократии и национального единства" для турецкой государственности.

Азербайджанский народ и государство с первых минут самым решительным образом осудили эту вероломную попытку государственного переворота, продемонстрировав тем самым свою однозначную позицию. Как Турция поддерживает Азербайджан во всех вопросах, так и Азербайджан всегда находится рядом с Турцией.

Азербайджано-турецкие связи, являющиеся лучшим примером дружбы и братства, вносящие вклад в мир, безопасность и сотрудничество, сегодня находятся на своей самой высокой вершине. Шушинская декларация, которую мы подписали во время Вашего визита в культурную столицу Азербайджана – город Шуша, поднимая наши союзнические отношения на качественно новый уровень, определяет дальнейшие направления нашего сотрудничества.

Уверен, что мы продолжим совместные усилия для достижения поставленных целей во имя дальнейшего укрепления и развития азербайджано-турецкого единства и братства в соответствии с лозунгом "Одна нация, два государства".

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного мира и процветания".