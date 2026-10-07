Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по пропавшим без вести лицам - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога на тему "Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц".

Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на проходящей в формате Бакинского диалога IV международной конференции, посвященной укреплению доверия и развитию эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц.

Проблема пропавших без вести лиц является одним из тяжелейших последствий вооруженных конфликтов. Мы подходим к этому вопросу как к общечеловеческой гуманитарной проблеме, влияющей на жизнь людей в различных регионах мира.

Несмотря на завершение конфликта, выяснение судьбы пропавших без вести лиц остается для Азербайджанского государства одним из важнейших вопросов. Созданный по инициативе нашей страны Бакинский диалог выступает в качестве важной платформы для объединения усилий государств, международных организаций и специалистов в вопросе пропавших без вести лиц с целью обмена опытом и расширения практического сотрудничества, а также повышения международного внимания к этой проблеме.

Полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности, а также проводимая им последовательная политика создали историческую возможность для устойчивого мира и сотрудничества на Южном Кавказе. Подписание 8 августа 2025 года в Вашингтоне с участием Президента Соединенных Штатов Америки Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также парафирование мирного соглашения между двумя странами стали важным шагом, предпринятым в этом направлении.

Установление прочного мира наряду с политическими договоренностями требует укрепления доверия и устранения гуманитарных последствий конфликта. Выяснение судьбы пропавших без вести лиц является неотъемлемой частью этого процесса и нашей моральной ответственностью перед семьями.

В результате продолжавшейся более тридцати лет военной агрессии Армении против Азербайджана 4010 азербайджанцев, включая детей, женщин и пожилых, зарегистрированы в качестве пропавших без вести. С сожалением отмечаем, что деятельность Международного Комитета Красного Креста за эти годы не дала результатов.

Историческая Победа, одержанная нами в Отечественной войне, и освобождение наших земель от оккупации открыли новые возможности для поиска пропавших без вести граждан. Сегодня Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, еще более расширив свою деятельность, принимает интенсивные меры с целью установления местонахождения пропавших без вести граждан, обнаружения массовых захоронений.

До сегодняшнего дня на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено 32 массовых захоронения. Экспертиза останков показывает, что убитые азербайджанцы подвергались пыткам. Сокрытие от международных организаций пленных и заложников, убийство с применением пыток и утаивание следов преступлений являются грубыми нарушениями международного права. Этим деяниям должна быть дана правовая оценка.

Азербайджан и впредь будет продолжать мобилизовывать все свои ресурсы с целью выяснения участи лиц, чья судьба остается неизвестной. Ни один наш пропавший без вести гражданин не забыт, и выяснение их судеб всегда находится в центре внимания государства. Наш моральный долг – оказывать всестороннюю поддержку и проявлять заботу о каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией, разделять их боль.

Эффективность поиска пропавших без вести напрямую зависит от получения точной информации. Армения должна предоставить всю информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, местах массовых и индивидуальных захоронений, создать условия для открытия соответствующих архивов и сбора свидетельских показаний. Это будет юридическим обязательством и гуманитарной ответственностью, а также практическим выражением приверженности миру, вкладом в укрепление взаимного доверия. Сведения о судьбах людей не должны становиться предметом политической обусловленности.

Уважаемые участники конференции!

С 2002 года Азербайджан выступает на Генеральной Ассамблее ООН с инициативами резолюции о пропавших без вести лицах. Считаем важным дальнейшее наращивание международных усилий в этой сфере. ООН и другие соответствующие международные организации в рамках своих мандатов должны проявлять большую активность в деле розыска, обмена информацией, развития возможностей судебно-медицинской экспертизы и усиления поддержки семей.

В этом контексте эффективные механизмы должны основываться на политической воле, достоверной информации и непрерывном сотрудничестве. Основными направлениями этой работы являются применение современных технологий, обеспечение доступа к архивным данным, подготовка специалистов и регулярное информирование семей. Все мероприятия должны осуществляться на основе уважения человеческого достоинства и международного гуманитарного права, не допуская дискриминации. Азербайджан готов внести свой вклад в совместные инициативы в этом вопросе. В этой связи считаем необходимым создать в рамках ООН специальный механизм по делам пропавших без вести лиц для привлечения большего внимания к этой проблеме в глобальном масштабе.

Уверен, что дискуссии и предложения, которые будут выдвинуты в рамках конференции, послужат прояснению судеб пропавших без вести лиц и укреплению международного гуманитарного сотрудничества.

Желаю успехов в работе конференции, а всем вам – плодотворных дискуссий".

09:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Как сообщает Report, обращение зачитал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев.