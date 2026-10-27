Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент: Начать войну легко, но трудно положить ей конец

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:31
    Президент: Начать войну легко, но трудно положить ей конец

    Сегодня, когда мы видим, что новые войны возникают практически каждый год, становится очевидно, насколько трудно положить конец войне.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

    Глава государства отметил, что начать войну очень легко, но завершить очень сложно, как и одержать победу.

    "Поэтому я считаю, что опыт Азербайджана должны изучить те, кто сейчас ведет войны и, вероятно, не знает, как их остановить. Мы победили в войне, и эта война была справедливой. Побежденная сторона капитулировала. Мы остановились тогда, когда следовало остановиться, и предложили мир. Думаю, наш опыт будет весьма ценным для понимания того, какие созданные нами прецеденты можно использовать для урегулирования других конфликтов", - сказал президент.

    Ильхам Алиев VII Всемирный форум межкультурного диалога Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
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