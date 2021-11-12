Ильхам Алиев: Мы восстановили международное право и наше национальное достоинство

"Четыре дня назад азербайджанский народ с радостью и гордостью отметил освобождение Карабаха от оккупации. Мы положили конец примерно 30-летней оккупации".

"Четыре дня назад азербайджанский народ с радостью и гордостью отметил освобождение Карабаха от оккупации. Мы положили конец примерно 30-летней оккупации".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на проходящем в Стамбуле VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Мы выполнили принятые ООН в 1993 году и оставшиеся на бумаге резолюции. Мы восстановили историческую справедливость. Мы восстановили международное право, восстановили наше национальное достоинство", - подчеркнул президент.