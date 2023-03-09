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Ильхам Алиев: Мудрость и талант Низами Гянджеви символизируют мудрость и талант азербайджанского народа

Ильхам Алиев: Мудрость и талант Низами Гянджеви символизируют мудрость и талант азербайджанского народа Хочу выразить благодарность Международному центру Низами Гянджеви за большое уважение к памяти и наследию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, имя которого и носит центр.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 10:51

Хочу выразить благодарность Международному центру Низами Гянджеви за большое уважение к памяти и наследию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, имя которого и носит центр.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

"Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже - одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют мудрость и талант азербайджанского народа", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Nizami Gəncəvinin müdrikliyi və istedadı Azərbaycan xalqının müdrikliyinin və istedadının təzahürüdür"

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