Ильхам Алиев: Между различными городами России и Азербайджана осуществляется 20 рейсов ежедневно

Между различными городами России и Азербайджана осуществляется 20 рейсов в день.
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"Должен сказать, что даже во времена Советского Союза такого количества взаимных рейсов не было. Причем они примерно поровну распределены между азербайджанскими и российскими перевозчиками. Это говорит именно о том, что контакты между людьми носят регулярный характер. И также мы сегодня отмечали рост взаимных посещений между гражданами наших стран.
В сфере энергетики была подробно проанализирована ситуация как в нефтегазовой сфере, так и в сфере электроэнергии. Мы активно работаем в этом направлении, и уверен, что и дальше будем координировать нашу деятельность", - подчеркнул президент Азербайджана.