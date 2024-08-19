Ильхам Алиев: Между различными городами России и Азербайджана осуществляется 20 рейсов ежедневно

Между различными городами России и Азербайджана осуществляется 20 рейсов в день.

Между различными городами России и Азербайджана осуществляется 20 рейсов в день.

Как сообщает Report , об этом 19 августа заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Должен сказать, что даже во времена Советского Союза такого количества взаимных рейсов не было. Причем они примерно поровну распределены между азербайджанскими и российскими перевозчиками. Это говорит именно о том, что контакты между людьми носят регулярный характер. И также мы сегодня отмечали рост взаимных посещений между гражданами наших стран.

В сфере энергетики была подробно проанализирована ситуация как в нефтегазовой сфере, так и в сфере электроэнергии. Мы активно работаем в этом направлении, и уверен, что и дальше будем координировать нашу деятельность", - подчеркнул президент Азербайджана.