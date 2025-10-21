Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией наступил этап мира
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 12:55
Между Азербайджаном и Арменией наступил этап мира.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.
"Сегодня наступает, даже я бы сказал, наступил новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что роль президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает самой высокой оценки.
