    Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией наступил этап мира

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 12:55
    Между Азербайджаном и Арменией наступил этап мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.

    "Сегодня наступает, даже я бы сказал, наступил новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли", - отметил глава государства.

    Он подчеркнул, что роль президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает самой высокой оценки.

    İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh dövrü başlayıb
    President Ilham Aliyev: A new era of peace begins between Azerbaijan and Armenia

    Лента новостей