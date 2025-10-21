İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh dövrü başlayıb

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 13:06
    İlham Əliyev: Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh dövrü başlayıb
    İlham Əliyev

    Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh dövrü başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan-Qazaxıstan Ali Dövlətlərarası Şuranın ikinci iclasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib: "Bu gün yeni mərhələ başlayır, hətta deyərdim ki, yeni dövr başlayıb – Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh dövrü. Son hərbi toqquşmalardan cəmi iki il keçməmiş sülh sazişinin paraflanması hər iki ölkənin kifayət qədər yüksək səviyyədə siyasi iradə nümayiş etdirməsindən xəbər verir".

    O qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normalaşdırılmasındakı rolu ən yüksək qiymətə layiqdir.

    İlham Əliyev Azərbaycan Ermənistan Qazaxıstan sülh sazişi Regional Sabitlik
