Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались у Шушинской крепости

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 17:40
    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались у Шушинской крепости

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября сфотографировались перед Шушинской крепостью.

    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались у Шушинской крепости
    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались у Шушинской крепости
    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались у Шушинской крепости
    Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались у Шушинской крепости

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы Азербайджано-турецкие отношения 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Фото
    İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşa qalası önündə foto çəkdiriblər
    Фото
    Ilham Aliyev and Recep Tayyip Erdoğan pose for photo in front of Shusha Fortress
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