Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили письмо с соболезнованиями экс-президенту Литовской Республики Валдасу Адамкусу в связи со смертью его супруги Алмы Адамкене.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили письмо с соболезнованиями экс-президенту Литовской Республики Валдасу Адамкусу в связи со смертью его супруги Алмы Адамкене.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

С глубоким чувством скорби восприняли известие о кончине Вашей супруги, друга по жизни Альмы Адамкене.

Разделяем Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаем глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, желаем Вам терпения".