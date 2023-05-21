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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили письмо с соболезнованиями экс-президенту Литовской Республики Валдасу Адамкусу в связи со смертью его супруги Алмы Адамкене.
Внешняя политика
21 мая 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева выразили соболезнования экс-президенту Литвы Валдасу Адамкусу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева направили письмо с соболезнованиями экс-президенту Литовской Республики Валдасу Адамкусу в связи со смертью его супруги Алмы Адамкене.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

С глубоким чувством скорби восприняли известие о кончине Вашей супруги, друга по жизни Альмы Адамкене.

Разделяем Ваше горе в связи с этой тяжелой утратой, выражаем глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, желаем Вам терпения".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev, Mehriban Aliyeva offer condolences to ex-president of Lithuania Valdas Adamkus
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Litvanın keçmiş Prezidentinə başsağlığı veriblər

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