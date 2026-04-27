Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

27 апреля в Габале президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Report, сначала с заявлением выступил президент Азербайджана.

Заявление президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин премьер-министр.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Тепло приветствую Вас.

Очень рад, что господин премьер-министр сегодня является нашим гостем. Три месяца назад мы встречались в Давосе. Это была наша первая встреча и она прошла очень продуктивно, мы провели обмен мнениями по многим вопросам. Я пригласил господина премьер-министра посетить с официальным визитом Азербайджан, и рад, что сегодня он осуществляет этот визит. Это свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами. У нас очень активный политический диалог. Сегодня был проведен обмен мнениями по многим вопросам – и региональным, и двусторонним, и носящим более глобальный характер.

Имеются конкретные предложения по предстоящей работе в экономической сфере. Рад, что вместе с премьер-министром в Азербайджан приехала большая группа бизнесменов из Чехии, и на сегодняшнем бизнес-форуме будут налажены новые контакты, состоится обмен мнениями по существующим проектам. Мы очень надеемся вывести наш товарооборот на еще более высокий уровень. Хотя сегодня наш товарооборот значительно вырос – он превышает 800 миллионов долларов. Но если мы посмотрим на структуру товарооборота, то увидим, что здесь в основном бросается в глаза экспорт азербайджанской нефти. Поэтому мы хотим, чтобы товарооборот был более сбалансированным, а его структура усовершенствована. Надеюсь, что мы этого добьемся, поскольку сегодня и на встрече в формате "один на один", и на переговорах с участием делегаций обсуждалось много конкретных экономических и инвестиционно ориентированных проектов.

Конечно, значительная часть нашего сотрудничества связана с энергетическим сектором. И здесь Азербайджан и Чехия на протяжении многих лет являются очень надежными партнерами. Азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в ее энергетическом балансе. Азербайджан входит в число надежных стран, экспортирующих свои энергоресурсы на мировые рынки. Это отмечает в том числе и Европейский Союз, который расценивает Азербайджан как надежного партнера. Сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран, десять из которых являются членами Европейского Союза. В том числе Азербайджан экспортирует природный газ в соседние с Чехией страны. Разумеется, сегодня мы говорили об этом и пришли к решению о сотрудничестве в этой сфере в будущем. Мы подходим к этому через широкую призму. Это будут не просто торговые операции, операции по экспорту энергоресурсов. Мы подходим к этому как к более широкомасштабному, долгосрочному сотрудничеству.

Еще одна важная сфера сотрудничества между нашими странами связана с оборонной промышленностью. Здесь также на протяжении долгого времени осуществляется успешное сотрудничество. Мы закупаем у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством. Уверен, что эта отрасль тоже будет масштабной, поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства. И наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение.

Сегодня мы провели обстоятельный обмен мнениями по многим другим сферам. Обменялись мнениями о проведении в скором времени заседания Межправительственной комиссии. То есть сегодня азербайджано-чешская дружба, сотрудничество вновь находят свое подтверждение, и перед нами открываются прекрасные перспективы.

Господин премьер-министр, еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил премьер-министр Чехии.

Заявление премьер-министра Андрея Бабиша

- Господин президент.

Я очень признателен Вам за столь теплый прием здесь, в Вашей резиденции. Я действительно ценю это, и для меня это большая честь. Рад, что мы продолжаем наш разговор после Давоса.

Могу здесь заявить, что Азербайджан является стратегическим партнером Чешской Республики. Поэтому я рад, что наши отношения также опираются на дружбу. Очевидно, что Азербайджан находится в центре внимания всего мира. Здесь был президент Украины Зеленский, затем совершит визит Джорджа Мелони. Это еще раз демонстрирует важность Вашей прекрасной страны.

Сегодняшняя встреча была особенной. Конечно, сегодня Европа говорит об энергетике, потому что нефтеперерабатывающим заводам требуется сырье, для производства различных продуктов необходим природный газ. Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чешскую Республику. 42 процента импортируемой нефти поступает из Азербайджана.

Господин президент, мы прибыли сюда с нашей полугосударственной компанией ČEZ, которая хочет подписать контракт на поставку газа отсюда. Вы, главным образом, увеличите добычу. Здесь находится генеральный директор ČEZ. Конечно, он будет очень рад, если в будущем ČEZ – одна из крупнейших газораспределительных компаний подпишет с вами долгосрочный контракт на поставку газа. Таким образом, помимо нефти, Азербайджан де-факто может стать нашим стратегическим партнером в этой области.

Я очень рад, что Вы предложили провести заседание Межправительственной комиссии, и мы уже знаем о назначении в комиссию с вашей стороны. С нашей стороны будет первый заместитель премьер-министра Карел Гавличек, и он займется всеми вопросами, которые мы обсуждали.

Конечно, энергия для нас чрезвычайно важна. Также важно, чтобы Европа понимала: некоторые ее директивы на самом деле вредят неевропейским поставщикам, и то, что в Европе всего два поставщика газа, не хорошо для нас. Словом, мы заинтересованы в данных поставках и считаем, что готовы к подписанию долгосрочных контрактов.

С нами находятся важнейшие чешские компании. В целом, в нашей делегации представлены 50 компаний. Конечно же, мы очень заинтересованы в подписании договора с Бакинским метрополитеном. Škoda Transportation является частью, возможно, крупнейшей в нашей стране экономической группы PPF Group. Эта группа, наряду с другими компаниями, готова создать совместное предприятие, начать производство в Азербайджане, инвестировать в научные исследования, сотрудничать с вашими университетами и, конечно же, с вашими людьми. Мы знаем, что перед нами есть Китай. Но мы очень способные, и это исторически в нашей крови. Чехословакия была одной из десяти самых промышленно развитых стран мира, я уверен, что мы можем быть единым капиталом.

Здесь уже работает Czechoslovak Group, и мы производим продукцию как совместное предприятие. Компания Aero Vodochody де-факто обслуживает и ремонтирует устаревшие самолеты L-39. Конечно, мы представляем вам новый самолет L-39NG и будем рады, если Вы его оцените. Компания Colt – это действительно важная международная компания, и она поставляет всему миру прекрасную продукцию. Мы рады, что ваша полиция и другие силы уже знакомы с этой продукцией.

Словом, об этом мы сегодня будем говорить на бизнес-форуме. Конечно, у нас есть и другие варианты. Вы здесь отметили свою компанию, активно занимающуюся грузоперевозками, и, разумеется, мы в этом заинтересованы. Мы также отметили один факт. Мы говорили о новом проекте в Карловых Варах и хотели бы расширить аэропорт и его взлетно-посадочную полосу. Таким образом, это мог бы быть инвестируемый вами новый аэропорт Чешской Республики, имеющий стратегическое значение. В итоге, это могло бы стать вкладом в туризм и развитие между нашими странами. Словом, сегодня мы обсудили много вопросов.

Я очень доволен всем этим. Я испытываю очень хорошие чувства. Наша беседа была особой, и, естественно, мы говорили о ситуации в мире, в целом. Однако сегодня мы приехали сюда для того, чтобы ускорить и интенсифицировать наши экономические отношения. Таких проектов много. Мы готовы, будем оперативными и гибкими.

Я очень признателен Вам за уделенное время и возможность совершить визит в Вашу страну. Благодарю за отличный прием. Я действительно все это высоко ценю.

12:57

