Ильхам Алиев: Думаю, Трамп может запретить USAID

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что избранный президент США Дональд Трамп может запретить деятельность Агентства США по международному развитию (USAİD).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что избранный президент США Дональд Трамп может запретить деятельность Агентства США по международному развитию (USAİD).

Как передает Report, об этом Ильхам Алиев заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Администрация Байдена чем останется в истории, в том числе? Многим чем, но в том числе. Это навязчивостью. А мы хотим вам помочь. А мы говорим: спасибо, не надо. Нет, а мы хотим. Вот у них есть такая структура USAİD, которая хочет помогать, но почему-то помогать не там, где нам нужно", - сказал Алиев.

Президент заявил, что российские власти правильно сделали, что запретили USAİD в РФ.

"Вот они навязчиво хотят помогать. Но мы же все-таки, как говорится, взрослые люди, понимаем все. Поэтому мы это все упорядочили здесь. Например, азербайджанские медиа не могут финансироваться зарубежным источником даже на один процент. Не могут. А зачем? Мы же не финансируем медиа в США, правильно? А зачем им финансировать наши медиа? И так они через свои подручные ресурсы типа "Голос Америки" и "Радио Свобода" день и ночь льют грязь на наш народ, на нашу страну, наводят тень на нашу победу [в войне] с Арменией. Поэтому мне кажется, что определенное время было упущено в Грузии упорядочения этого, а когда это было сделано, уже, как говорится, поезд немножко ушел", - отметил он.

Алиев выразил удовлетворение тем, что сейчас ситуация в Грузии постепенно стабилизируется. "Ну и опять, вот видите, опять уши Макрона торчат. Вот не сидится человеку в своей стране. Ему обязательно надо и в Грузию залезть. И что мы видели на этой церемонии в Соборе Парижской Богоматери. Папа Франциск церемонию проигнорировал, он не простил Макрону этого позора Олимпийского, конечно. И правильно сделал. Он поехал на Корсику. Как бы чтобы побольнее где-то так ущипнуть за одно место", - подчеркнул президент Азербайджана.