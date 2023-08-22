О нас

Ильхам Алиев: Братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном насчитывают многовековую историю

Ильхам Алиев: Братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном насчитывают многовековую историю Братские отношения между нашими народами насчитывают многовековую историю, и на протяжении всего периода дружбы и братства мы всегда были рядом друг с другом и поддерживали друг друга.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 21:20
Ильхам Алиев: Братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном насчитывают многовековую историю

Братские отношения между нашими народами насчитывают многовековую историю, и на протяжении всего периода дружбы и братства мы всегда были рядом друг с другом и поддерживали друг друга.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Сообщив, что завтра главы государств будут участвовать в открытии школы, подаренной Азербайджану по личной инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президент Ильхам Алиев сказал: "Это первый дар иностранного государства в деле восстановления Карабаха, и мы очень высоко ценим этот жест братства, солидарности и поддержки. Не говоря уже о том, что эта школа на самом деле является, я бы сказал, таким дворцом образования. Я в мае, посещая Физули, ознакомился со строительством и воочию увидел масштаб того братского подарка, который Узбекистан нам предоставил".

Подчеркнув, что школа носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, глава Азербайджанского государства выразил уверенность, что это будет не только очаг образования, но и также еще один центр нашей дружбы и братства. Он также добавил, что четыре дня назад первые жители города Физули, бывшие беженцы, вернулись в родные края, и уже в ближайшее время, меньше чем через месяц, дети начнут учиться в школе, которая подарена нашими братьями из Узбекистана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında qardaşlıq münasibətlərinin çoxəsrlik tarixi var"

Самое важное

Проходит государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
Проходит государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
22 августа 2023 г. 21:08
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень
Президент: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень
22 августа 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана в расширенном составе
22 августа 2023 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
Президент: Высоко ценим, что свой первый госвизит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Азербайджан
Президент: Высоко ценим, что свой первый госвизит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Азербайджан
22 августа 2023 г. 20:49
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на один
22 августа 2023 г. 17:20
Выведено из строя около 30 технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований
Выведено из строя около 30 технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований
22 августа 2023 г. 11:50
Обеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП Лачын
ФотоОбеспечен очередной беспрепятственный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"
22 августа 2023 г. 10:50
В Ходжавенде обнаружены кустарные взрывные устройства
ФотоВ Ходжавенде обнаружены кустарные взрывные устройства
22 августа 2023 г. 10:25
Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Садарака и Лачына
Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Садарака и Лачына
22 августа 2023 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi