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Ильхам Алиев: Азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются

Ильхам Алиев: Азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются Основанные на стратегическом партнерстве азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются.
Внешняя политика
12 января 2023 г. 00:46
Ильхам Алиев: Азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются
Президент Ильхам Алиев

Основанные на стратегическом партнерстве азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются.

Как сообщает Report, об этом во время приема министра обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул значение с этой точки зрения взаимных визитов высокого уровня, с удовлетворением отметил свой последний визит в Италию.

Глава государства напомнил, что направил поздравительное письмо новому председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони, отметил, что хотя с момента формирования нового правительства прошло немного времени, визит в нашу страну на уровне министра обороны является хорошим показателем наших связей, выразил уверенность в том, что сотрудничество между новым правительством и Азербайджаном будет успешным.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini bildirib

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