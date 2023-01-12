Ильхам Алиев: Азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются

Основанные на стратегическом партнерстве азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются.

Основанные на стратегическом партнерстве азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются.

Как сообщает Report, об этом во время приема министра обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул значение с этой точки зрения взаимных визитов высокого уровня, с удовлетворением отметил свой последний визит в Италию.

Глава государства напомнил, что направил поздравительное письмо новому председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони, отметил, что хотя с момента формирования нового правительства прошло немного времени, визит в нашу страну на уровне министра обороны является хорошим показателем наших связей, выразил уверенность в том, что сотрудничество между новым правительством и Азербайджаном будет успешным.