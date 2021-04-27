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Ильхам Алиев: Азербайджано-иранская граница является границей дружбы

Ильхам Алиев: Азербайджано-иранская граница является границей дружбы "Дорогие пограничники, сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. На азербайджано-иранской границе открывается новая воинская часть Государственной пограничной службы. Я принимаю участие в открытии, и это – еще одно проявление нашего внимания к раб
Внешняя политика
27 апреля 2021 г. 18:27
Ильхам Алиев: Азербайджано-иранская граница является границей дружбы

"Дорогие пограничники, сегодня знаменательный день в жизни нашей страны. На азербайджано-иранской границе открывается новая воинская часть Государственной пограничной службы. Я принимаю участие в открытии, и это – еще одно проявление нашего внимания к работе Пограничной службы".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля на встрече с военнослужащими Государственной пограничной службы во время поездки в Джебраильский и Зангиланский районы заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Во время Отечественной войны азербайджано-иранская граница была полностью восстановлена, восстановлен находившийся под оккупацией 132-километровый участок границы. Сразу после войны вдоль границы стали проводиться все необходимые укрепительные, охранные работы. Наглядным примером тому является начало деятельности этой воинской части. Необходимые работы проводятся вдоль всей границы – как азербайджано-иранской, так и азербайджано-армянской.

Азербайджано-иранская граница является границей дружбы. Ее охрана имеет огромное значение и для развития азербайджано-иранских связей. У нас есть граница с Исламской Республикой Иран и в других направлениях, и это в подлинном смысле слова граница дружбы и сотрудничества. Ею пользуются пересекающие границу граждане обеих стран. В то же время о развитии азербайджано-иранских связей свидетельствует и растущий с каждым годом объем грузов. Находящийся поблизости Худаферинский мост является символом азербайджано-иранской дружбы", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan-İran sərhədi dostluq sərhədidir"

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