Ильхам Алиев: Азербайджан открыл торговые дома в шести городах Китая

Азербайджан уже открыл в 6 городах Китая торговые дома, тем самым старается продвигать свою продукцию на китайский рынок. Но и также мы с удовольствием видим рост экспорта из Китайской Народной Республики в Азербайджан.

Азербайджан уже открыл в шести городах Китая торговые дома, тем самым старается продвигать свою продукцию на китайский рынок. Но и также мы с удовольствием видим рост экспорта из Китайской Народной Республики в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Астане.

"Я очень рад нашей новой встрече. Как Вы отметили, наши страны являются близкими партнерами, и Декларация, которая сегодня будет принята, официально превращает Китайскую Народную Республику и Азербайджан в стратегических партнеров. Считаю, что это большое достижение, а также и большая ответственность. Мы и дальше намерены активно взаимодействовать, по всем направлениям укреплять двусторонние связи.

Рад, что наши с Вами встречи носят регулярный характер и придают важный импульс развитию всесторонних отношений между нашими странами. Особо хотел бы отметить взаимную поддержку в международных структурах, поддержку территориальной целостности и суверенитета наших стран, что выражается в различных документах, которые принимаются на двустороннем уровне.

Также хотел бы отметить активную дипломатию на уровне министерств, ведомств, государственных структур, общественных организаций наших стран, плодотворное сотрудничество между Коммунистической партией Китая и партией "Новый Азербайджан". Все это укрепляет наши связи.

Мы рады тому, что товарооборот между нашими странами растет, он достиг 3 миллиардов долларов и имеет потенциал к росту. Азербайджан уже открыл в 6 городах Китая торговые дома, тем самым старается продвигать свою продукцию на китайский рынок. Но и также мы с удовольствием видим рост экспорта из Китайской Народной Республики в Азербайджан.

Я хотел бы еще раз выразить Вам благодарность за Вашу помощь во время эпидемии COVID-19. Мое письменное обращение к Вам сразу же получило позитивную реакцию и более миллиона доз вакцины было поставлено в Азербайджан, что спасло тысячи, тысячи жизней. Азербайджан был среди стран, которые вышли из этого испытания с наименьшими потерями, в первую очередь, благодаря тому, что Вы проявили дружеское отношение и помогли нам в трудное время.

Хотел бы отметить, что перспективы инвестиционного сотрудничества уже наглядно проявляются. Из последних событий хотел бы отметить, что известный производитель электромобилей и электробусов – китайская компания BYD была избрана стратегическим партнером Азербайджана. Соответствующие документы подписаны в качестве первого шага сотрудничества и совместного производства электробусов и других электромобилей. И, конечно же, с особым удовлетворением отмечаю рост грузоперевозок между нашими странами", - отметил глава государства.