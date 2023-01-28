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Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов

Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 22:47
Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов

Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Глава государства подчеркнул, что сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его. Президент Азербайджана отметил, что если бы террорист, вооруженный автоматом и многочисленными магазинами для патронов, не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan motivlərindən asılı olmayaraq, terrorizmin bütün forma və təzahürlərini pisləyir"

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