Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов

Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.

Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Глава государства подчеркнул, что сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его. Президент Азербайджана отметил, что если бы террорист, вооруженный автоматом и многочисленными магазинами для патронов, не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.