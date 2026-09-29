Ильхам Алиев: Азербайджан на высоком уровне готовится к проведению ЧМ FIFA U-15 и U-20

В Азербайджане подготовка к проведению мировых первенств среди юношей до 15 лет и молодежи до 20 лет осуществляется на высоком уровне.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента ФИФА Джанни Инфантино.

Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15), которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также к предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет (FIFA U-20 World Cup) ведутся на высоком уровне.

Подчеркнув важность участия Азербайджана в этих спортивных мероприятиях, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что все это внесет вклад в развитие футбола в регионе в целом.