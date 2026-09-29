Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Азербайджан на высоком уровне готовится к проведению ЧМ FIFA U-15 и U-20

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 12:58
    Ильхам Алиев: Азербайджан на высоком уровне готовится к проведению ЧМ FIFA U-15 и U-20

    В Азербайджане подготовка к проведению мировых первенств среди юношей до 15 лет и молодежи до 20 лет осуществляется на высоком уровне.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая президента ФИФА Джанни Инфантино.

    Глава государства отметил, что подготовительные работы к чемпионату мира и фестивалю по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15), которые впервые пройдут в нашей стране в следующем месяце, а также к предстоящему в 2027 году чемпионату мира среди футболистов до 20 лет (FIFA U-20 World Cup) ведутся на высоком уровне.

    Подчеркнув важность участия Азербайджана в этих спортивных мероприятиях, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что все это внесет вклад в развитие футбола в регионе в целом.

    Ильхам Алиев Джанни Инфантино Международная Федерация Футбола (ФИФА) Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира по футболу U-15
    İlham Əliyev: U-15 və U-20 dünya çempionatına hazırlıq işləri yüksək səviyyədə aparılır
    Ilham Aliyev: Preparations for U-15 and U-20 World Cups underway at high level
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