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Ильхам Алиев: Азербайджан и Венгрия сталкиваются со схожими вызовами

Ильхам Алиев: Азербайджан и Венгрия сталкиваются со схожими вызовами 15:16 Отношения между Венгрией и Азербайджаном стремительно развиваются.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 15:32
Ильхам Алиев: Азербайджан и Венгрия сталкиваются со схожими вызовами

Отношения между Венгрией и Азербайджаном динамично развиваются.

Как сообщает корреспондент Report из Будапешта, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместными заявлениями для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Глава государства отметил, что между Венгрией и Азербайджаном имеется много сходств:

"Схожесть заключается в том, что население и размеры территорий наших стран почти одинаковы. Кроме того, Венгрия граничит со страной, ведущей войну, Азербайджан также граничит со страной, с которой велась война. Эти сходства дают основание говорить о том, что мы сталкиваемся со схожими вызовами".

Президент подчеркнул, что Азербайджан за 44 дня завершил войну, которая велась в рамках международного права:

"Азербайджанская армия победила, и во время войны в армии не было ни одного дезертира, а по информации, распространенной самой армянской стороной, в их армии было 12 тыс. дезертиров. После войны инициатором мира и текста мирного соглашения также являлся Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan və Macarıstan bənzər çağırışlarla üz-üzədir

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