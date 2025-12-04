Ильхам Алиев: Азербайджан и Великобритания открыли новую страницу сотрудничества в сфере оборонпрома

Президент Ильхам Алиев заявил, что между Азербайджаном и Великобританией открылась новая страница в сотрудничестве в области оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом глава государства заявил, принимая государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Отметив богатую историю двусторонних отношений, Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами началось в энергетическом секторе и впоследствии охватило многие сферы.

Президент констатировал наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и в других областях.

Коснувшись открытия в настоящее время новой страницы в сотрудничестве между нашими странами в области оборонной промышленности, глава государства оценил это как показатель взаимного доверия.