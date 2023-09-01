Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства

Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства.

Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю национального праздника Республики Узбекистан – Дня независимости.

"Нас радует, что наши двусторонние отношения и стратегическое партнерство, построенные на таком прочном фундаменте, год от года развиваются по восходящей и обогащаются конкретным содержанием. Открытый и активный политический диалог между нами, наши взаимные визиты на высшем уровне, регулярные встречи, подписанные многочисленные документы, успешно реализуемые совместные проекты, в том числе деятельность Межправительственной комиссии, обусловливают положительную динамику сотрудничества и играют важную роль в определении новых направлений партнерства", - говорится в письме.