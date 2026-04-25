    Ильхам Алиев: Азербайджан и Украина взаимно поддерживают территориальную целостность

    • 25 апреля, 2026
    • 16:37
    Ильхам Алиев: Азербайджан и Украина взаимно поддерживают территориальную целостность

    Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    "Наше сотрудничество имеет очень прочную политическую основу. В 2008 году в Киеве, а в 2011 году в Баку были подписаны два документа о стратегическом партнерстве, и это очень сильные политические документы. В них отражены вопросы взаимной поддержки территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ наших стран", - сказал глава государства.

    Ильхам Алиев также подчеркнул, что в прошлом году произошли два важных события.

    "В Баку состоялись консультации министерств иностранных дел и заседание Межправительственной комиссии. В ходе сегодняшней беседы также состоялся обмен мнениями о проведении на очередном этапе этих мероприятий в Украине. Словом, сегодня мы успешно сотрудничаем по многим направлениям. Это сотрудничество было сегодня еще раз подтверждено", - добавил он.

    Ильхам Алиев Владимир Зеленский Азербайджано-Украинские отношения Территориальная целостность государства
    İlham Əliyev: Azərbaycan və Ukrayna qarşılıqlı olaraq ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və dəstəkləyəcək

    Последние новости

    20:04

    В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:58

    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Исламабад

    Другие страны
    19:49

    Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГ

    Другие страны
    19:33
    Видео

    Пакистан вывел на орбиту новый спутник наблюдения Земли EO-3

    Другие страны
    19:15

    Зеленский: В Кипре достигнута договоренность о продвижении процесса вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    19:01

    Сибига: Азербайджан передал Украине автобусы и оказал помощь на $45 млн

    Другие страны
    18:57
    Видео

    ООН подчеркивает важность доступности общественных пространств для качества городской жизни

    Инфраструктура
    18:47

    Афросоюз осудил атаки боевиков на Бамако и другие регионы Мали

    Другие страны
    18:38

    В МИД Мексики прокомментировали инцидент в штате Чиуауа

    Другие страны
    Лента новостей