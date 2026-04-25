Ильхам Алиев: Азербайджан и Украина взаимно поддерживают территориальную целостность

Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наше сотрудничество имеет очень прочную политическую основу. В 2008 году в Киеве, а в 2011 году в Баку были подписаны два документа о стратегическом партнерстве, и это очень сильные политические документы. В них отражены вопросы взаимной поддержки территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ наших стран", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что в прошлом году произошли два важных события.

"В Баку состоялись консультации министерств иностранных дел и заседание Межправительственной комиссии. В ходе сегодняшней беседы также состоялся обмен мнениями о проведении на очередном этапе этих мероприятий в Украине. Словом, сегодня мы успешно сотрудничаем по многим направлениям. Это сотрудничество было сегодня еще раз подтверждено", - добавил он.