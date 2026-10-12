Ильхам Алиев: Азербайджан и Камбоджа изучают возможности создания совместных производств в различных отраслях

Азербайджан и Камбоджа рассматривают возможности создания совместных производств в различных отраслях.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным заявлением для прессы с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

По словам президента, стороны также обсудили перспективы развития туризма и сотрудничества в сфере образования.

"Мы также [сегодня в Баку] обсудили возможности создания совместных производств в различных отраслях промышленности, перспективы развития туризма и сотрудничества в сфере образования. В советское время в Азербайджане обучались сотни камбоджийских студентов. Мы считаем, что необходимо возродить эту традицию и создать возможности для обучения граждан обеих стран. Это также будет способствовать усилению непосредственных контактов между нашими народами", - сказал Ильхам Алиев.