Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Камбоджа изучают возможности создания совместных производств в различных отраслях

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 12:29
    Ильхам Алиев: Азербайджан и Камбоджа изучают возможности создания совместных производств в различных отраслях

    Азербайджан и Камбоджа рассматривают возможности создания совместных производств в различных отраслях.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным заявлением для прессы с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

    По словам президента, стороны также обсудили перспективы развития туризма и сотрудничества в сфере образования.

    "Мы также [сегодня в Баку] обсудили возможности создания совместных производств в различных отраслях промышленности, перспективы развития туризма и сотрудничества в сфере образования. В советское время в Азербайджане обучались сотни камбоджийских студентов. Мы считаем, что необходимо возродить эту традицию и создать возможности для обучения граждан обеих стран. Это также будет способствовать усилению непосредственных контактов между нашими народами", - сказал Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев Хун Манет Азербайджано-камбоджийские отношения
    İlham Əliyev: Sovet dövründə Azərbaycanda kambocalı tələbələrin təhsil alması ənənəsini bərpa etmək lazımdır
    Ilham Aliyev: Azerbaijan, Cambodia exploring opportunities to establish joint production facilities in various sectors
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