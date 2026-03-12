Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ильхам Алиев: Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:58
    Ильхам Алиев: Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером

    Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии XIII Глобального Бакинского форума.

    Глава государства подчеркнул, что после установления мира с Арменией ведется работа над продолжением Среднего коридора через ее территорию: "Это позволит соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой посредством устойчивых транспортных, энергетических и коммуникационных линий. В результате впервые в своей независимой истории Армения станет транзитной страной".

    Ильхам Алиев отметил, что это беспроигрышная ситуация для всех, кто захочет воспользоваться этой новой возможностью. "Мы соединяем две части Азербайджана транспортной инфраструктурой и создаем новое расширение международных коридоров, что будет выгодно многим странам", - добавил президент.

    İlham Əliyev: Ermənistan öz tarixində ilk dəfə tranzit ölkəyə çevriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    В Грузии из-за оползня эвакуированы 38 семей и перекрыта дорога

    В регионе
    11:27

    Тедрос Гебрейесус: Мир тратит на оборону больше, чем на защиту от вирусов

    Внешняя политика
    11:26

    Бабаев: Порядка 30% жалоб потребителей в Азербайджане связаны с цифровой сферой

    Бизнес
    11:20

    В Азербайджане за полгода ограничили доступ почти к 2 тыс. опасных интернет-ресурсов

    ИКТ
    11:16

    Макрон и Зеленский завтра проведут переговоры в Париже

    Другие страны
    11:12

    Цвиянович заявила о поддержке курса Азербайджана на мир и стабильность в регионе

    Внешняя политика
    11:11

    Новостному порталу 1news.az исполнилось 19 лет

    Медиа
    11:03
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    10:59

    Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала структуру СБ ООН

    Другие страны
    Лента новостей