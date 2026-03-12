Ильхам Алиев: Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером

Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии XIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства подчеркнул, что после установления мира с Арменией ведется работа над продолжением Среднего коридора через ее территорию: "Это позволит соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой посредством устойчивых транспортных, энергетических и коммуникационных линий. В результате впервые в своей независимой истории Армения станет транзитной страной".

Ильхам Алиев отметил, что это беспроигрышная ситуация для всех, кто захочет воспользоваться этой новой возможностью. "Мы соединяем две части Азербайджана транспортной инфраструктурой и создаем новое расширение международных коридоров, что будет выгодно многим странам", - добавил президент.