Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях

Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях.

Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Напомнив, что 65 мечетей из 67 на ранее оккупированных территориях были разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров, глава государства назвал это оскорблением всех мусульман мира. Президент также сказал, что 60 тысяч гектаров лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены.