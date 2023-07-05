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Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях

Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:50
Ильхам Алиев: Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях

Армения совершила урбицид, культуроцид и экоцид на оккупированных территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Напомнив, что 65 мечетей из 67 на ранее оккупированных территориях были разрушены, а оставшиеся использовались как стойла для свиней и коров, глава государства назвал это оскорблением всех мусульман мира. Президент также сказал, что 60 тысяч гектаров лесов были уничтожены, вырублены и вывезены, почва и реки загрязнены и заражены.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Armenia committed urbicide, culturicide and ecocide in the then occupied territories
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə urbisid, kultursid və ekosid törədib"

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