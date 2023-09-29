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Ильхам Алиев: Армения не выполняла резолюции Совбеза ООН, потому что хотела сохранить статус-кво

Ильхам Алиев: Армения не выполняла резолюции Совбеза ООН, потому что хотела сохранить статус-кво Армения не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН из-за отсутствия политической воли. Понятно, что Армения не хотела разрешения конфликта. Они хотели просто сохранить статус-кво, оставить его без изменений. Хотели, чтобы наши земли навсегда остались
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 15:04
Ильхам Алиев: Армения не выполняла резолюции Совбеза ООН, потому что хотела сохранить статус-кво

Армения не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН из-за отсутствия политической воли. Понятно, что Армения не хотела разрешения конфликта. Они хотели просто сохранить статус-кво, оставить его без изменений. Хотели, чтобы наши земли навсегда остались под их контролем. И они строили незаконные поселения, в том числе и в Зангилане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

Глава государства подчеркнул, что своими преступлениями Армения нарушала все правила и нормы международного права. "Согласно Женевским конвенциям, незаконное поселение считается преступлением. Но международное сообщество не ввело против них санкции, даже публично не обвинило их. Оно даже прямо не призывало их вывести войска с нашей территории", - отметил глава государства.

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