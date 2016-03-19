​Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 в аэропорту Ростова-на-Дону.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".