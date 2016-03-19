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    ​Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 в аэропорту Ростова-на-Дону.

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".

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